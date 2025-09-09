Ефимов: в Москве сформирован детальный план строительства метро до 2032 г

Специалисты также занимаются проектированием Троицкой линии метро и планируют выйти на все станции, кроме конечной, до конца года. В Троицке работы начнутся в конце первого квартала — начале второго квартала 2026 года, в настоящее время готовится участок для станционного комплекса. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии до МГСУ и далее почти до МКАДа вдоль Ярославского шоссе.