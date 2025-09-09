Ефимов: в Москве сформирован детальный план строительства метро до 2032 г

В Москве разработан подробный план по строительству метро до 2032 года, сообщил в интервью «РИА Новости» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что город вновь увеличивает темпы метростроительства после активного завершения работ над Большой кольцевой линией.
«До 2032-го у нас вообще все детально расписано — по станциям, по этапам. И из этой программы мы законтрактовались на 75%, подготовили графики строительства», — отметил Ефимов.
На данный момент в Москве активно строятся 17 станций метро, а еще около 14 находятся на стадии проектирования и подготовки к строительству.
«Мы полностью развернули строительство Рублёво-Архангельской линии подземки, запустили тоннелепроходческие щиты на всех этапах, кроме сегмента от “Строгино” до “Серебряного бора”, но и здесь щит начнет работать осенью. В июне мы начали проходку на Бирюлевской ветке. В ноябре собираемся запустить щит на Арбатско-Покровской линии для ее продления до станции “Гольяново”, сейчас там завершается работа по освобождению площадки», — добавил заммэра.
Специалисты также занимаются проектированием Троицкой линии метро и планируют выйти на все станции, кроме конечной, до конца года. В Троицке работы начнутся в конце первого квартала — начале второго квартала 2026 года, в настоящее время готовится участок для станционного комплекса. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии до МГСУ и далее почти до МКАДа вдоль Ярославского шоссе.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в центре столицы продолжается строительство станции «Достоевская», которая станет первой новой станцией на Кольцевой линии с момента ее замыкания в 1954 году. Работы ведутся в условиях плотной городской застройки и сложной инфраструктуры, что делает этот проект одним из самых сложных в московском метрополитене. Для минимизации влияния на движение поездов на Кольцевой линии создаются обходные тоннели длиной более 1,7 километра.