Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кимаковский: ВС РФ освободили крупнейшую в ДНР шахту под Красноармейском

Речь идет о шахтоуправлении «Покровское» у поселка Удачное.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВС России освободили территорию шахтоуправления «Покровское», которое считают крупнейшим в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления “Покровское” у Удачного “, — рассказал о продвижении ВС РФ Кимаковский.

Он уточнил, что шахта расположена к западу от Красноармейска.

По словам советника главы ДНР, сейчас на участке идут ожесточенные бои. Командование ВСУ бросает в бой подкрепления и механизированные бригады.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль 3 км административной границы ЛНР.