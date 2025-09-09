Кимаковский: ВС РФ освободили крупнейшую в ДНР шахту под Красноармейском

Бойцы ВС России освободили территорию шахтоуправления «Покровское», которое считают крупнейшим в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления “Покровское” у Удачного “, — рассказал о продвижении ВС РФ Кимаковский.
Он уточнил, что шахта расположена к западу от Красноармейска.
По словам советника главы ДНР, сейчас на участке идут ожесточенные бои. Командование ВСУ бросает в бой подкрепления и механизированные бригады.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль 3 км административной границы ЛНР.