Власти региона помогут китайским инвесторам найти площадки для бизнеса в Омске

Причем экологически чистых, так как для зерна удобрений вносится меньше, согласно высоким российским стандартам качества. В итоге наши продукты питания очень востребованы в Китае. Этот бренд качественной российской пищи мы можем продвигать. У нас есть вариант Казахстана, чтобы везти по железной дороге через него товары уже в Китай. Мы можем экспортировать туда зерно, мясо, переработанную продукцию при сертификации в Китае. А она там очень жесткая«, — высказал мнение об этом доцент кафедры “Экономика и организация труда” ОмГТУ Максим Мизя.