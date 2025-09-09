Власти региона помогут китайским инвесторам найти площадки для бизнеса в Омске

В Омске в Конгресс-холле прошла встреча представителей областного Агентства развития и инвестиций с бизнес-делегацией из Китая. Гостям там в том числе показали готовые предложения для инвестиций.
На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества, поддержку предпринимателей и потенциальные совместные проекты.
«Гостям рассказали о работе механизма “одного окна”, выгодном положении региона и развитой промышленной базе. Китайским партнёрам презентовали преференциальные зоны и готовые предложения для вложений», — сообщила пресс-служба Агентства развития и инвестиций Омской области.
Особое внимание уделили поиску подходящих земель под будущие проекты, это сейчас наиболее важно. Как подчеркнула первый заместитель гендиректора агентства Галина Гончарова, специалисты учреждения окажут всю помощь при выборе наилучшей площадки для китайских инвесторов.
"Оценить в цифрах сотрудничество Омской области и Китая сейчас невозможно, данные о торговле с ним России в целом засекречены с начала СВО. Но без этого можно дать просто прогноз и оценку, как и на что выйдет работа нашего регионального агентства инвестиций с Китаем: Омская область это крупный производитель зерна и мяса.
Причем экологически чистых, так как для зерна удобрений вносится меньше, согласно высоким российским стандартам качества. В итоге наши продукты питания очень востребованы в Китае. Этот бренд качественной российской пищи мы можем продвигать. У нас есть вариант Казахстана, чтобы везти по железной дороге через него товары уже в Китай. Мы можем экспортировать туда зерно, мясо, переработанную продукцию при сертификации в Китае. А она там очень жесткая«, — высказал мнение об этом доцент кафедры “Экономика и организация труда” ОмГТУ Максим Мизя.
Одновременно эксперт добавил: проблема сертификации в Китае уже начинает решаться. Потенциал сотрудничества в итоге большой. И здесь наша власть должна помогать аграриям с сертификацией в Китае. Именно тогда возможен большой экспорт продукции омичей в КНР.
«А китайские инвесторы в том числе покупают у нас логистические мощности для импорта в свою страну. То есть направление то же самое. Их интерес тут прямой и понятный. В этой сфере и логично предположить успешное сотрудничество. Одновременно это большая задача для губернатора, правительства, Заксобрания. Работать в этом же направлении», — заключил экономист.
