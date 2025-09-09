МВД сообщило о новой схеме мошенников с «подкидыванием» номера участкового

Телефонные мошенники могут оставлять жертвам номера, по которым якобы можно связаться для защиты от вымогателей. О такой схеме предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (зачастую — участковым уполномоченным). Он сообщает тревожную, но абстрактную информацию о “выявлении группы мошенников”. Цель звонка — вызвать доверие и оставить номер телефона. Через некоторое время (бывает, в этот же день) поступает второй звонок, в ходе которого злоумышленники имитируют вымогательство. Они запугивают жертву и требуют перевода денег. Цель — создать стрессовую ситуацию, чтобы жертва перезвонила по оставленному ранее номеру», — пояснили в МВД.
Когда жертва звонит по «подкинутому» номеру, отвечающий лжеполицейский дает ей инструкции по «защите» денег. Человека убеждают, что преступников уже установили, а для их задержания необходимо просто следовать указаниям. Однако в итоге денежные средства получают мошенники.
Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало, как можно защитить профиль и данные в мессенджере Telegram. В частности, правоохранители порекомендовали скрывать номер телефона и использовать двухфакторную аутентификацию.