МВД сообщило о новой схеме мошенников с «подкидыванием» номера участкового

«В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (зачастую — участковым уполномоченным). Он сообщает тревожную, но абстрактную информацию о “выявлении группы мошенников”. Цель звонка — вызвать доверие и оставить номер телефона. Через некоторое время (бывает, в этот же день) поступает второй звонок, в ходе которого злоумышленники имитируют вымогательство. Они запугивают жертву и требуют перевода денег. Цель — создать стрессовую ситуацию, чтобы жертва перезвонила по оставленному ранее номеру», — пояснили в МВД.