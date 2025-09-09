NYT: около трети старшеклассников в США не обладают базовыми навыками чтения

В материале отмечается, что этот показатель является худшим за последние 30 лет. У 12-классников также упали показатели по математике. Это первые результаты тестирования школьников после пандемии Covid-19, которая перевернула образование. Специалисты считают, что тот период очень сильно отразился на нынешних школьниках, что подтверждают и тесты.