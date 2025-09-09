NYT: около трети старшеклассников в США не обладают базовыми навыками чтения

Около трети американских старшеклассников не обладают даже базовыми навыками чтения. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Эти данные удалось узнать благодаря федеральному тестированию.
В материале отмечается, что этот показатель является худшим за последние 30 лет. У 12-классников также упали показатели по математике. Это первые результаты тестирования школьников после пандемии Covid-19, которая перевернула образование. Специалисты считают, что тот период очень сильно отразился на нынешних школьниках, что подтверждают и тесты.
По словам ио комиссара Национального центра Мэтью Солднера, только около трети 12-классников покидают среднюю школу с навыками чтения и математики, необходимыми для работы на уровне колледжа. Специалисты также связывают эти проблемы с тем, что нынешние подростки проводят большое количество времени в телефонах.
