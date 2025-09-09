Ричмонд
NYT: около трети старшеклассников в США не обладают базовыми навыками чтения

Американские специалисты считают, что на нынешних школьниках отразилась пандемия Covid-19.

Источник: Комсомольская правда

Около трети американских старшеклассников не обладают даже базовыми навыками чтения. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Эти данные удалось узнать благодаря федеральному тестированию.

В материале отмечается, что этот показатель является худшим за последние 30 лет. У 12-классников также упали показатели по математике. Это первые результаты тестирования школьников после пандемии Covid-19, которая перевернула образование. Специалисты считают, что тот период очень сильно отразился на нынешних школьниках, что подтверждают и тесты.

По словам ио комиссара Национального центра Мэтью Солднера, только около трети 12-классников покидают среднюю школу с навыками чтения и математики, необходимыми для работы на уровне колледжа. Специалисты также связывают эти проблемы с тем, что нынешние подростки проводят большое количество времени в телефонах.

Как KP.RU писал ранее, в США предлагают ввести новый предмет, который поможет подросткам справиться с распространенной проблемой. Так, в одном из учебных заведений Америки внедряется новая образовательная программа под названием «Спи, чтобы стать лучше».