В Новосибирской области падает производство стройматериалов

Переизбыток жилья в Новосибирской агломерации (как в строящихся, так и в сданных домах) в 2016—2017 годах стал причиной нынешнего спада производства стройматериалов.
BFM-Новосибирск поговорил с Сергеем Николаевым, независимым аналитиком по новостройкам Новосибирска.
Строительный рынок региона переживает непростые времена. За первые семь месяцев 2025 года заметно сократилось производство основных стройматериалов, что напоминает ситуацию 2017 года.
Причина спада кроется в избытке непроданных квартир, накопившихся в 2016—2017 годах как в строящихся, так и в готовых домах Новосибирской агломерации. Из-за этого снизился спрос не только на жильё, но и на стройматериалы.
Значительное снижение наблюдается по многим позициям: производство стеновых материалов упало на 25,5% (в 2017 году — 23%); выпуск цемента сократился на 15,3% (в 2017 году — 18,6%); производство сборного железобетона уменьшилось на 20% (в 2017 году — 28,2%).
Другие показатели демонстрируют похожую динамику: производство панелей для КПД снизилось на 20,5%; выпуск сэндвич-панелей упал на 14%; производство дорожно-декоративной плитки сократилось вдвое.
Единственным исключением стал рост производства фундаментных блоков — он увеличился на 37%.