Семья Бритни Спирс встревожена ее жизнью в доме, забитом фекалиями собак

Родственники и близкие американской певицы Бритни Спирс бьют тревогу из-за ее образа жизни, по их мнению, певица не справляется с базовыми задачами взрослого человека и даже не может убрать экскременты собак, разброшенные по всему особняку, пишет Daily Mail.
«В ее доме царит беспорядок. Она не убирает за собаками, у нее нет никого, кто убирает каждый день, и она просто не функционирует так, как функционирует взрослый», — заявил один из родственников изданию, имя его не раскрывается.
По его словам, семья боится за Спирс, певица «не чувствует себя хорошо», но пока родственники предпринять ничего не могут.
Другой источник сообщил, что у звезды «приступ», и в ближайшее время мы увидим, как она будет с ним «сражаться».
Напомним, в 2021 году певица вышла из-под опеки своего отца Джейми Спирса. Он приглядывал за ней с 2008 года, когда у нее случился срыв из-за передачи детей бывшему мужу.
