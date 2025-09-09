В ростовский зоопарк из Москвы прибыла самка андского кондора

Коллекция животных ростовского зоопарка пополнилась уникальным обитателем. Впервые здесь появился величественный андский кондор. Об этом сообщил зоосад в своих соцсетях.
Отметим, что эта птица обитает в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки, является самой крупной летающей птицей Западного полушария. Как и другие падальщики, кондоры играют важную роль в экосистеме, предотвращая распространение инфекций.
— Самка кондора прибыла к нам из Московского зоопарка и уже обустроилась в специализированном комплексе «Хищные птицы», — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!