SHOT: в Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб

В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб. Инцидент произошел около 09:20 утра в районе Волгодонской при выполнении авиационных работ на территории аграрной базы «Родник».