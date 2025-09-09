Ричмонд
Проект дороги к Шуховской башне не прошел госэкспертизу

Документация была подготовлена фирмой из Красногорска.

Источник: РИА "Новости"

Проект строительства дороги к Шуховской башне не был одобрен госэкспертизой. Соответствующее решение опубликовано в реестре ГИС ЕРГЗ 8 сентября.

Согласно документации, застройщиком является дзержинское МКУ «Строитель», а проектированием дороги в районе поселка Дачный занималось ООО «Институт строительства и проектирования “Спецстройпроект”» из Красногорска.

К слову, стоимость строительства этой дороги в 2023 году составляла полмиллиарда рублей. Работы разбиты на несколько этапов. Стоимость работ по первому этапу составляла 205,1 млн рублей.