Кобяков: Немецкая разведка сняла с рейса граждан ФРГ, ехавших на ПМЭФ в Россию

Сотрудники немецкой федеральной разведывательной службы задержали граждан Германии, которые ехали в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил советник российского президента Антон Кобяков.

По его словам, служба BND снимала с рейсов немцев, направлявшихся в Россию для участия в форуме.

— Наверное, как-то у них там с демократией не очень, — цитирует политика РИА Новости.

В 2026 году ПМЭФ пройдет 3−6 июня. Страной — гостем форума станет Саудовская Аравия.

В этом году посетителям форума за 6,5 тысячи рублей предлагали на выбор отведать радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном и другие блюда.

Во время пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».