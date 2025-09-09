«Молодая гвардия» ЕР выложила из лампад число 872 в годовщину начала блокады Ленинграда

После завершения акции участники почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда.
В 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда «Молодая Гвардия Единой России» провела памятные акции в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы почтить подвиг жителей и защитников города, выдержавших дни осады. В память о блокадных днях участники акции выложили из лампад число 872. Об этом рассказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.
«Мы отдаем дань памяти тем, кто 872 дня преодолевал нечеловеческие трудности во имя нашей свободы. Жители блокадного Ленинграда не сдались — они работали, сражались и верили», — заявил Демидов. Его слова приводятся на сайте партии. В Москве более 500 участников «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» выложили из лампад число 872 — в память о днях блокады.
После участники возложили цветы к памятнику и почтили память героических защитников и жителей блокадного города минутой молчания. По словам Демидова, такие мероприятия важны для сохранения исторической правды и передачи ее новым поколениям.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБлокада Ленинграда — 872 дня героизма, трагедии и подвига летчиков. Фоторепортаж.
В Петербурге молодогвардейцы также организовали памятные мероприятия. У памятного комплекса, посвященного ополченцам, защищавшим город в годы войны, прошла минута молчания и возложение цветов. Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР Александр Амелин подчеркнул, что герои-ополченцы являются настоящим символом мужества и силы духа. Он отметил, что именно на примерах самоотверженности и стойкости формируется гражданская ответственность и любовь к Родине у молодежи. «Наша молодежь должна знать и помнить их подвиг», — сказал Амелин.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года. За это время город оказался практически полностью отрезан от остальной страны. Жители и защитники Ленинграда пережили тяжелые испытания: голод, холод, постоянные бомбардировки. По разным оценкам, в блокадном городе погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Несмотря на все трудности, ленинградцы не только выстояли, но и продолжали работать, обеспечивать фронт, поддерживать друг друга.