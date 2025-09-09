Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь изменила свой имидж. Об этом сообщает Page Six.
43-летняя Миддлтон посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией, выбрав для выхода темный блейзер и топ с оборками и дополнив образ золотыми серьгами.
При этом Миддлтон вернула природный цвет волос после недавнего окрашивания в блонд, часть локонов собрала, а остальные оставила распущенными, передает издание.
С более светлыми волосами она появилась на публике всего несколько дней назад. Миддлтон вышла в общество в белой рубашке, шерстяном жакете и с нетипичной для нее объемной укладкой. Из-за этого среди интернет-пользователей появилось мнение, что светлые волосы принцессы могут быть париком, поскольку раньше ее локоны не отличались густотой и она практически никогда не меняла их оттенок. Предполагалось, что Миддлтон могла начать носить парик из-за рецидива рака.
4 августа появились сообщения о том, что после тяжелого курса химиотерапии и объявления о ремиссии в январе вес Кейт Миддлтон снизился до 41 килограмма.