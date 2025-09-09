Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж

С более светлыми волосами она появилась на публике всего несколько дней назад. Миддлтон вышла в общество в белой рубашке, шерстяном жакете и с нетипичной для нее объемной укладкой. Из-за этого среди интернет-пользователей появилось мнение, что светлые волосы принцессы могут быть париком, поскольку раньше ее локоны не отличались густотой и она практически никогда не меняла их оттенок. Предполагалось, что Миддлтон могла начать носить парик из-за рецидива рака.