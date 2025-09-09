Рабочий день на час короче или компенсация: что должен предоставлять работодатель в предпраздничный день

Ранее Минтруд России объяснил, как родителям взять выходной 1 сентября, чтобы посетить школьные линейки. В 2025 году День знаний выпадает на понедельник, но он не является официальным выходным. Родители могут взять часть оплачиваемого отпуска или оформить день без сохранения зарплаты. Для этого нужно заранее договориться с работодателем и, при необходимости, изменить график отпусков.