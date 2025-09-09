Рабочий день на час короче или компенсация: что должен предоставлять работодатель в предпраздничный день

Роструд разъяснил, что в предпраздничный день рабочая смена сотрудников должна быть короче на час. Это правило распространяется на всех, независимо от длительности смены, указано в письме ведомства, с которым ознакомились журналисты. Подробностями делится РИА Новости.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — говорится в публикации.
Сотрудникам, работающим неполный день или по совместительству, также сократят смену на час. Если уменьшить рабочее время невозможно, переработку компенсируют. Например, дадут дополнительный выходной или оплатят сверхурочные. Если смена длится час или меньше, работник может не выходить на работу.
Также в России могут учредить новый праздник — День Отечественной истории. Его предлагают отмечать 28 января, в день рождения историка Василия Ключевского. Депутаты Госдумы готовят законопроект для рассмотрения в парламенте. В этот день планируют проводить научные конференции, исторические диктанты и олимпиады. Также предлагают организовывать показы исторических фильмов и театральные постановки, чтобы популяризировать изучение истории.
Ранее Минтруд России объяснил, как родителям взять выходной 1 сентября, чтобы посетить школьные линейки. В 2025 году День знаний выпадает на понедельник, но он не является официальным выходным. Родители могут взять часть оплачиваемого отпуска или оформить день без сохранения зарплаты. Для этого нужно заранее договориться с работодателем и, при необходимости, изменить график отпусков.
Стоит отметить, что октябрь назван наиболее финансово выгодным месяцем для планирования отпуска. Об этом рассказал юрист Александр Южалин. Специалист уточнил, что в этом месяце будет 23 рабочих дня, что является самым большим показателем в году. Худшим выбором для отпуска специалист считает ноябрь с его 19 рабочими днями.
Южалин уточнил, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск с финансовой точки зрения.