В Кузбассе две обвиняемые в истязании девушки отправлены под домашний арест

Инцидент произошел 28 августа 2025 года. По версии следствия, 20-летняя и 27-летняя девушки, будучи пьяными, решили разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Они вошли в дом, где находились несовершеннолетние, и избили их. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла к горлу одной из пострадавших нож, заставляя ее выпить около 30 таблеток. 27-летняя обвиняемая снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Также девушки угрожали поджечь дом и убить потерпевших, если они обратятся в правоохранительные органы.