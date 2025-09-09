Ричмонд
В Кузбассе две обвиняемые в истязании девушки отправлены под домашний арест

По версии следствия, девушки, будучи пьяными, решили разобраться с несовершеннолетними за высказанные в их адрес оскорбления.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области две девушки, обвиняемые в истязании несовершеннолетних, отправлены под домашний арест, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Инцидент произошел 28 августа 2025 года. По версии следствия, 20-летняя и 27-летняя девушки, будучи пьяными, решили разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Они вошли в дом, где находились несовершеннолетние, и избили их. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла к горлу одной из пострадавших нож, заставляя ее выпить около 30 таблеток. 27-летняя обвиняемая снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Также девушки угрожали поджечь дом и убить потерпевших, если они обратятся в правоохранительные органы.

Обвиняемые были задержаны, им предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Девушки отправлены под домашний арест.

Защита обвиняемых уже обжаловала меру пресечения, посчитав ее необоснованной.

