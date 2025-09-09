Ефимов: власти Москвы ожидают роста объема ввода жилья в ближайшие годы

«Сегодня того задела, который формируется в виде разрешений на строительство, полученной градостроительной документации и архитектурно-градостроительных решений достаточно для того, чтобы поддерживать достигнутые темпы и в 2027-м, и в 2028 году. Да, мы допускаем, что ввод коммерческого жилья может несколько колебаться из-за рыночной ситуации, но общие объемы строительства жилой недвижимости, как мы ожидаем, даже будут расти, так как наращиваются темпы программы реновации в столице», — заявил Ефимов.