Ефимов: власти Москвы ожидают роста объема ввода жилья в ближайшие годы

Объемы строительства жилой недвижимости в Москве будут увеличиваться, в основном благодаря программе реновации, хотя ввод коммерческого жилья может варьироваться в зависимости от рыночной ситуации. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в последние годы в столице ежегодно вводилось около 5 миллионов квадратных метров жилья.
«Сегодня того задела, который формируется в виде разрешений на строительство, полученной градостроительной документации и архитектурно-градостроительных решений достаточно для того, чтобы поддерживать достигнутые темпы и в 2027-м, и в 2028 году. Да, мы допускаем, что ввод коммерческого жилья может несколько колебаться из-за рыночной ситуации, но общие объемы строительства жилой недвижимости, как мы ожидаем, даже будут расти, так как наращиваются темпы программы реновации в столице», — заявил Ефимов.
При этом он отметил, что высокая ключевая ставка на рынке жилой и коммерческой недвижимости в Москве приводит к незначительному замедлению. Однако, по его словам, если проанализировать реальные тренды за последние пять-семь лет, то картина будет более оптимистичной с положительной среднесрочной динамикой.
Заммэра подчеркнул, что текущие показатели удовлетворительны как по объемам ввода объектов, так и по срокам их реализации. «А самое главное, сформирован задел на будущее — это видно и по количеству принятых градостроительных решений, и по числу полученных разрешений на строительство, и по количеству согласованных архитектурно-градостроительных решений», — добавил он.
Ранее Ефимов сообщил, что с января по июль 2025 года Москомархитектура выдала более 6,5 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для различных строительных объектов, что составляет почти 70% от общего числа документов, оформленных в 2024 году. Он также отметил, что работа по подготовке градостроительной документации продолжается активно для обеспечения устойчивого развития всех районов столицы. Наибольшее количество ГПЗУ было выдано в Троицком административном округе — 1919 документов и в Новомосковском округе — 1762, поскольку эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения.