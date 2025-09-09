Ричмонд
Теперь пробки будут еще жестче: В Кишиневе полностью перекрыли одну из самых загруженных улиц — как будет ходить общественный транспорт

До 10 сентября до 18:00 будет полностью прекращено дорожное движение на улице Николае Костин, на участке между улицами Онисифор Гибу и Ливиу Деляну.

Источник: Комсомольская правда

Таким образом, во время проведения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

— Маршрут микроавтобуса № 103 будет курсировать по следующему маршруту: туда — от ул. Ливиу Деляну до ул. Алба-Юлия, ул. Онисифор Гибу, ул. Николае Костин и далее по установленному маршруту; обратно — от ул. Николае Костин до ул. Онисифор Гибу, ул. Алба-Юлия, ул. Ливиу Деляну и далее по установленному маршруту;

-чТроллейбусный маршрут № 38 будет курсировать по следующему маршруту: туда — от ул. Алба-Юлия до ул. Онисифор Гибу, ул. Николае Костин и далее по установленному маршруту; обратно — от ул. Николае Костин до ул. Онисифор Гибу, ул. Алба-Юлия.