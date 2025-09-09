Власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска

Разные участки улицы Платонова располагаются в двух — трех остановках общественного транспорта от трех станций метро «Московской» линии — это «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». Также несколько остановок отделяют один из участков улицы (как раз в месте пересечения с трамвайными путями) от станции метро «Тракторный завод» на красной, «Автозаводской», линии.