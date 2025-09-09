Власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска

Глава администрации Первомайского района Вадим Передня рассказал газете «Вечерний Минск» о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска. Первые подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Речь идет о крупном квартале промышленной застройки в районе улицы Платонова. По словам чиновника, по данной территории «разработан и утвержден градостроительный проект детального планирования». В частности, Вадим Передня сообщил:
«Тут разместятся общественный комплекс и жилая смешанная высокоплотная застройка. По оценкам, здесь можно возвести около 100 тысяч квадратных метров жилья. С потенциальными заказчиками этот вопрос обсуждается, однако проектные работы еще не начаты».
Напомним, улица Платонова проходит от Чапаева до Академической. Это практически центр Минска, ведь ее трасса пролегает примерно параллельно проспекту Независимости.
Разные участки улицы Платонова располагаются в двух — трех остановках общественного транспорта от трех станций метро «Московской» линии — это «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». Также несколько остановок отделяют один из участков улицы (как раз в месте пересечения с трамвайными путями) от станции метро «Тракторный завод» на красной, «Автозаводской», линии.
