Разработчики протестировали новые игры участников акселератора «Фабрика видеоигр»

«Акселератор дал много полезных лекций, встреч, обсуждений. Здесь есть шанс задать свой вопрос напрямую эксперту и сразу получить ответ. Это бесценно. Отдельно хочу отметить организацию плейтеста — это один из лучших форматов, что я видела. Я внимательно наблюдаю за игроками: они здесь очень вовлеченные и усидчивые. Это позволяет точно увидеть, что в игре требует доработки, а что всем нравится», — делится участница команды Ирина Русакова.