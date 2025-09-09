«Лешим был, Бабой-ягой был, но не Дедом Морозом»

— Лишь бы это не было пустыми словами. На самом деле создать традицию гораздо сложнее, чем ее перечеркнуть и забыть. За последние годы в моей любимой стране действительно есть традиция, и не самая плохая, встречать Новый год с «Ёлками». Был момент, когда кому-то показалось, что время этой серии прошло. И сейчас я рад, что съемки фильма взяли в свои руки люди, которые относятся к этому очень серьезно. И мне кажется, что прошлые «Ёлки», в которые я вернулся после большого перерыва, стали доказательством того, что это может быть хорошая, добрая, качественная история.