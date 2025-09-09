Ричмонд
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев заражения острыми респираторами вирусными заболеваниями. Это выше показателя прошлой недели, но ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Заболеваемость в Крыму.

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5407 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 6,4%, но ниже уровня эпидемического порога на 33%», — проинформировали в ведомстве.

В Севастополе за это время заболели 1659 человек, что ниже уровня эпидпорога на 47,5%.

По данным управления, на полуострове преобладают случаи не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 56 крымчан и 60 севастопольцев.

Статистика по России.

По данным Роспотребнадзора, в целом по стране отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зарегистрировано 425 тысяч случаев. Среди циркулирующих респираторных вирусов также преобладают вирусы не гриппозной этиологии.

«Отмечается и рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким — на 36‑й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая», -сказано в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Тщательно мыть руки после прогулок, применять кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты. При появлении симптомов специалисты советуют оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.

В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики — около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых — дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.