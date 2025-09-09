ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек

Заболеваемость в Крыму.
«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5407 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 6,4%, но ниже уровня эпидемического порога на 33%», — проинформировали в ведомстве.
В Севастополе за это время заболели 1659 человек, что ниже уровня эпидпорога на 47,5%.
По данным управления, на полуострове преобладают случаи не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 56 крымчан и 60 севастопольцев.
Статистика по России.
По данным Роспотребнадзора, в целом по стране отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зарегистрировано 425 тысяч случаев. Среди циркулирующих респираторных вирусов также преобладают вирусы не гриппозной этиологии.
«Отмечается и рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким — на 36‑й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая», -сказано в сообщении.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Тщательно мыть руки после прогулок, применять кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты. При появлении симптомов специалисты советуют оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.
В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики — около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых — дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.