Россиян предупредили об уголовной ответственности за рубку деревьев

Юрист Максим Сикач в беседе с «Постньюс» заявил, что в России за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность, которая зависит от суммы нанесенного ущерба.
По словам эксперта, при ущербе до 5 тысяч рублей речь идет об административном правонарушении по статье 8.28 КоАП РФ, в соответствии с которой для граждан предусмотрен штраф на сумму от 3 до 4 тысяч рублей. Если же сумма нанесенного ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, продолжил юрист. Он указал, что по этой статье грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Крупный размер ущерба начинается от 50 тысяч рублей, а особо крупный — от 150 тысяч, уточнил Сикач.
Как заметил собеседник издания, особая ответственность наступает за рубку ценных пород из Красной книги, например, дуба, карельской березы, ели, сосны и других, и в этом случае применяется статья 260.1 УК РФ с более жесткими санкциями.
При этом эксперт уточнил, что преступлением не считается рубка деревьев и кустарников, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, приусадебных и дачных участках, а также в садоводствах и питомниках. Создание заготовок из насаждений, разрешенных договорами купли-продажи или аренды лесных участков, также не попадает под статью 260 УК РФ, однако при отсутствии документов может квалифицироваться в качестве хищения или повреждения чужого имущества, предупредил юрист.
Сикач добавил, что для легальной заготовки древесины гражданин должен подать надлежащее заявление в лесничество, где оформляется договор и выделяется специальный участок для рубки в установленном объеме.
