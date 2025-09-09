Россиян предупредили об уголовной ответственности за рубку деревьев

По словам эксперта, при ущербе до 5 тысяч рублей речь идет об административном правонарушении по статье 8.28 КоАП РФ, в соответствии с которой для граждан предусмотрен штраф на сумму от 3 до 4 тысяч рублей. Если же сумма нанесенного ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, продолжил юрист. Он указал, что по этой статье грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Крупный размер ущерба начинается от 50 тысяч рублей, а особо крупный — от 150 тысяч, уточнил Сикач.