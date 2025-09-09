Ричмонд
Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД

Премьер-министр страны Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил ряд поручений для органов внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что глава государства обратил особое внимание на необходимость укоренения в обществе принципа «Закон и Порядок», в том числе в рамках соблюдения нулевой терпимости к любым правонарушениям и беззаконию.

Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо усилить профилактику бытовых и уличных правонарушений, активизировать информационно-воспитательную работу с населением, особенно с молодежью. Мы должны обеспечить повсеместное исполнение принципа президента «Закон и Порядок».

сказал Бектенов

Премьер также поручил Министерству внутренних дел принять дополнительные меры по усилению соответствующей работы, а также обеспечению строгого контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по продвижению законодательных поправок, регулирующих вопросы использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. В рамках выстраивания интеллектуальной системы противодействия киберпреступности Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами необходимо принять меры по созданию единой платформы по выявлению киберугроз.

добавил Бектенов

Вчера, 8 сентября, в своем Послании президент Казахстана заявил о необходимости повсеместно формировать культуру вождения и обратить внимание на электросамокаты.