Как Новороссийск отметит свое 187-летие? Рассказали на аппаратном совещании

С 5 по 19 сентября в Новороссийске проходит юбилейный X Международный фестиваль карикатур «Улыбка моря». Всего 158 участников из 48 стран представили 1012 работ. В эти же даты во всех внутригородских районах организуют походы по местам боевой славы. С 8 по 19 сентября впервые в истории города «Дом ремесленников» объединит мастеров самых разных направлений на выставке «К городу с любовью».
Как рассказал Сергей Шептий, с 10 по 11 сентября во Дворце творчества состоится Городской смотр строя и песни «Под знаком орла». 11 сентября в 16:00 в городе появится стилизованный Экологический троллейбус, а в 18:30 на мысе Любви организуют иммерсивный перфоманс «Черное и белое» — спектакль-диалог актеров и жителей. С 12 по 14 сентября в парке им. Фрунзе пройдет Всероссийский фестиваль ремесел «Новороссийский мастеровой».
В День города, 12 сентября, во всех общеобразовательных учреждениях состоятся торжественные линейки и классные часы. В 9:30 в храмах города пройдет праздничный молебен. В 10:00 на Форумной площади запланировано торжественное возложение цветов к памятнику Отцам основателям города. По традиции мамам малышей, родившихся в День города, вручат медали «Рождённому в День города-героя Новороссийска».
По традиции встречаем праздник по-спортивному: жители смогут присоединиться к различным эстафетам, фестивалю по воркауту, соревнованиям по парусному спорту и стрельбе из лука. Вечером в 18:00 в Городском театре выдающимся жителям будут вручать медали «Патриот Новороссийска».
13 сентября в учреждениях культуры и во внутригородских районах пройдут праздничные программы, посвященные Дню города-героя Новороссийска и Дню образования Краснодарского края.
16 сентября, в День разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска, на Площади Героев в 10:00 пройдет концерт-реквием и ритуал возложения. В это же время на крейсере Кутузов прозвучит выстрел памяти. В кинотеатре «Нептун» и кинозале ДК «Мысхако» покажут фильм «Бессмертного полка». В 17:00 начнется реконструкция военного боя «Во имя Победы» на Малой Земле, а также в 20.00 — у Дворца цементников.
19 сентября в парке имени Фрунзе пройдет большой семейный фестиваль «Родина — это семья», а на Площади Героев состоится торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии». С 19 по 28 сентября встречаем участников VII Международного театрального фестиваля «Театральная гавань». 21 сентября на площади у крейсера «Михаил Кутузов» в прямом эфире город-герой примет участие во Всероссийском фестивале «Вместе мы — Россия!».
Приглашаем жителей и гостей города-героя Новороссийска принять участие в праздничных мероприятиях.