Как Новороссийск отметит свое 187-летие? Рассказали на аппаратном совещании

16 сентября, в День разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска, на Площади Героев в 10:00 пройдет концерт-реквием и ритуал возложения. В это же время на крейсере Кутузов прозвучит выстрел памяти. В кинотеатре «Нептун» и кинозале ДК «Мысхако» покажут фильм «Бессмертного полка». В 17:00 начнется реконструкция военного боя «Во имя Победы» на Малой Земле, а также в 20.00 — у Дворца цементников.