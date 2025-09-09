В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Валерия Ускова

В Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова открыто наследственное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.
«Усков Валерий Иванович… Наследственное дело открыто», — сказано в документах.
Как уточняется, наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Напомним, Валерий Усков ушел из жизни 24 августа 2025 года в возрасте 92 лет. Он был принял участие в съемках многих знаменитых кинолент и стал лауреатом множества премий. Среди его работ наибольшую известность получили: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса» и другие.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Валерия Ускова. В своем сообщении российский лидер отметил, что многие из работ этого кинорежиссера стали явлением в жизни страны, символом народного характера.