Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Валерия Ускова

Наследственное дело, открытое после смерти Валерия Ускова, ведет нотариус в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова открыто наследственное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.

«Усков Валерий Иванович… Наследственное дело открыто», — сказано в документах.

Как уточняется, наследственное дело ведет нотариус в Москве.

Напомним, Валерий Усков ушел из жизни 24 августа 2025 года в возрасте 92 лет. Он был принял участие в съемках многих знаменитых кинолент и стал лауреатом множества премий. Среди его работ наибольшую известность получили: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса» и другие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Валерия Ускова. В своем сообщении российский лидер отметил, что многие из работ этого кинорежиссера стали явлением в жизни страны, символом народного характера.