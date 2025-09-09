Ричмонд
МВД рассказало об уловках мошенников, представляющихся сотрудниками банков

Настоящий сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, используют несколько схем обмана, среди которых «сбой в базе данных», «начисление бонусов» или «подключение к социальной программе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Под такими предлогами аферисты просят, а иногда даже требуют назвать им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Собеседник агентства отметил, что подобные фразы говорят о том, что разговор ведет мошенник.

Получив необходимые сведения злоумышленники списывают деньги со счетов.

В МВД отметили, что настоящий сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты. Также в ведомстве посоветовали никогда не выполнять указания неизвестных лиц, которые пытаются втереться в доверие.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников с «подкидыванием» номера участкового.