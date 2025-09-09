МВД рассказало об уловках мошенников, представляющихся сотрудниками банков

Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, используют несколько схем обмана, среди которых «сбой в базе данных», «начисление бонусов» или «подключение к социальной программе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.