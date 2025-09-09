В Самаре создали тренажер для восстановления двигательной активности

Тренажер ReviStabix для восстановления двигательной активности и диагностики нарушений функции равновесия разработали в Самарском государственном медицинском университете в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.
ReviStabix — уникальная российская инновационная технология для лечения и реабилитации после острых нарушений мозгового кровообращения, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм, протезирования суставов. Тренажер также применяется после протезирования нижних конечностей. Он позволяет разрабатывать индивидуальные программы реабилитации с игровым компонентом и может быть использован на всех этапах восстановления.
В состав ReviStabix входит динамическая платформа, которая работает в трех режимах. Она может находиться в неподвижном горизонтальном состоянии при терапии функции равновесия и в подвижном состоянии для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Система автоматически изменяет угол наклона с помощью роботизированного устройства. Разработка уже получила регистрационное удостоверение медицинского изделия.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.