В Самаре создали тренажер для восстановления двигательной активности

Аппарат может разработать программы реабилитации с игровым компонентом.

Источник: Национальные проекты России

Тренажер ReviStabix для восстановления двигательной активности и диагностики нарушений функции равновесия разработали в Самарском государственном медицинском университете в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.

ReviStabix — уникальная российская инновационная технология для лечения и реабилитации после острых нарушений мозгового кровообращения, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм, протезирования суставов. Тренажер также применяется после протезирования нижних конечностей. Он позволяет разрабатывать индивидуальные программы реабилитации с игровым компонентом и может быть использован на всех этапах восстановления.

В состав ReviStabix входит динамическая платформа, которая работает в трех режимах. Она может находиться в неподвижном горизонтальном состоянии при терапии функции равновесия и в подвижном состоянии для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Система автоматически изменяет угол наклона с помощью роботизированного устройства. Разработка уже получила регистрационное удостоверение медицинского изделия.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.