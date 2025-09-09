В Самаре создали тренажер для восстановления двигательной активности

В состав ReviStabix входит динамическая платформа, которая работает в трех режимах. Она может находиться в неподвижном горизонтальном состоянии при терапии функции равновесия и в подвижном состоянии для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Система автоматически изменяет угол наклона с помощью роботизированного устройства. Разработка уже получила регистрационное удостоверение медицинского изделия.