Новосибирские учёные создали катализаторы для очистки выхлопных газов

С помощью новых катализаторов можно добиться до 50% очистки углеводородов и 90% преобразований угарного газа.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт катализа СО РАН».
Новосибирские исследователи разработали новую технологию, которая позволяет значительно сократить количество драгоценных металлов в катализаторах. Им удалось снизить содержание платины до 0,17 грамма на литр, а палладия — до 0,35 грамма на литр. Такой результат был достигнут благодаря добавлению оксида марганца в состав покрытия.
Главное преимущество новых катализаторов — они начинают эффективно работать при более низких температурах (от 180 градусов), в то время как обычные системы очистки запускаются только при 250 градусах.
Эффективность катализаторов составляет 50% очистки углеводородов и 90% преобразования угарного газа.
Испытания подтвердили эффективность новых катализаторов. Учёные планируют продолжить работу над улучшением характеристик материала, экспериментируя с различными составами и пропорциями компонентов.