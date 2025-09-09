Новосибирские учёные создали катализаторы для очистки выхлопных газов

Новосибирские исследователи разработали новую технологию, которая позволяет значительно сократить количество драгоценных металлов в катализаторах. Им удалось снизить содержание платины до 0,17 грамма на литр, а палладия — до 0,35 грамма на литр. Такой результат был достигнут благодаря добавлению оксида марганца в состав покрытия.