Новосибирские ученые предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи

Эффективный сорбент из лузги гречихи для очистки природных вод, близких по составу к воде Оби и Новосибирского водохранилища, разработали молодые ученые в соответствии с целями нацпроекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Полученные образцы на основе лузги гречихи показали высокую сорбционную емкость (максимальное количество вещества, которое способен удержать сорбент) при соприкосновении с ионами свинца, кадмия и ртути. Метод, разработанный новосибирскими учеными, позволяет использовать отходы сельского хозяйства как возобновляемый ресурс. Это снижает стоимость сорбента по сравнению с аналогами. Он может использоваться в мобильных фильтрующих системах для очистки сточных вод промышленных предприятий и загрязненных водоемов.
Молодые ученые также представили инновационные материалы для литийионных аккумуляторов, которые работают при высоких скоростях заряда и разряда, имея повышенную безопасность. Разработка ориентирована на местные предприятия. Оба проекта уже привлекли внимание промышленных партнеров.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.