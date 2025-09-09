Ричмонд
Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили.

«По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 514 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.