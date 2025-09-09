Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения

«По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 514 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.