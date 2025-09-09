Омичи все лето активно чистили и стирали свои ковры

Одним из главных драйверов летнего сезона у омичей стала чистка и стирка ковров. Число запросов на сухую чистку — как по области, так и в областном центре — выросло более чем в два раза: на 111%. Еще активней интересовались стиркой ковров: востребованность услуги в июне-августе 2025 года составила 118% по отношению к весеннему сезону. В целом же, спрос на уборку в жилых и офисных помещениях вырос на 31% по области и на 30% в Омске по сравнению с весной.