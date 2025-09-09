В саратовском вузе разработали плуг для борьбы с деградацией земель

Плуг, который помогает при деградации земель в засушливом климате, создали ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Учебное заведение является участником национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
На базе опытного хозяйства в селе Степном ученые успешно протестировали новое сельскохозяйственное орудие. Оно предназначено для вспашки почвы на глубину до 30 см и способно работать на различных типах почв с высоким уровнем сопротивления и влажности. Испытания показали высокую функциональность и надежность устройства.
«Работа над плугом шла около трех лет. Он помогает рыхлить почву, улучшать водный и воздушный режим, а также уничтожать сорняки перед посевом. В условиях аридной зоны это особенно важно для повышения урожайности и сохранения плодородия почвы», — отметил профессор кафедры «Техническое обеспечение АПК» Вавиловского университета Василий Бойков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.