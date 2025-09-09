Что будет со стадионом «Водник»? Разбираем по пунктам

После завершения разработки мастер-плана он будет опубликован в СМИ, чтобы все желающие могли ознакомиться с проектом. Также планируются отдельные обсуждения благоустройства прилегающих дворов и общественных пространств с участием жителей. Кроме того, создается Общественный совет, в который войдут местные жители, тренеры, представители спортивных организаций и родительских сообществ. Это позволит учесть мнение горожан при принятии окончательных решений.