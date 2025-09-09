В Туле создали новый способ снижения побочных эффектов от гормональных лекарств

Первый заместитель губернатора — председатель облправительства Михаил Пантелеев отметил, что по инициативе главы региона Дмитрия Миляева создаются современные условия для успешного развития науки и Тульская область одной из первых реализует собственную госпрограмму научно-технологического развития. «Правительство Тульской области совместно с промышленными партнерами открывает новые лаборатории, которые становятся центрами инноваций и передовых исследований. Эти инициативы позволяют нашим ученым делать новые открытия в различных областях науки и внедрять их в производство», — добавил он.