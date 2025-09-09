Ричмонд
Три улицы останутся без воды 10 сентября в Воронеже

В «РВК-Воронеж» заявили об обнаружении утечки возле дома № 18 по улице Таранченко.

Там прорвало трубу диаметром 110 мм. Коммунальную аварию собираются устранять завтра, 10 сентября. Помимо починки водопровода коммунальщики также собираются и поменять запорную арматуру. Старт работ назначен на 10 часов, завершить починку трубы и сопутствующий ремонт специалисты намерены до 16 часов. На это время без воды останутся три улицы близ места устранения повреждения.

Речь идет об улицах Сиреневой и Герцена, также водоснабжение отключат в домах от № 2 до № 26 по улице Таранченко и в домах № 1 — № 19 по той же улице. Воронежцам напомнили, что после возобновления подачи вода может ненадолго изменить цвет.