Три улицы останутся без воды 10 сентября в Воронеже

Речь идет об улицах Сиреневой и Герцена, также водоснабжение отключат в домах от № 2 до № 26 по улице Таранченко и в домах № 1 — № 19 по той же улице. Воронежцам напомнили, что после возобновления подачи вода может ненадолго изменить цвет.