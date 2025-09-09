Власти Уфы выделят 95 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Октября

Городское управление коммунального хозяйства Уфы объявило конкурс на ремонт восточной стороны проспекта Октября. Работы оценены в 95,3 млн рублей, которые полностью поступят из муниципального бюджета.
Согласно техническому заданию, подрядчик до июня 2026 года должен заменить старые бетонные бордюры на гранитные, уложить современную тротуарную плитку вместо асфальта и обустроить велодорожки. Также в планах у властей посадить почти сотни лип и устроить новые газоны.
Подрядчика выберут 30 сентября.
