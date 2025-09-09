Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Уфы выделят 95 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Октября

Мэрия Уфы потратит до 95 млн рублей на ремонт тротуара на проспекте Октября.

Источник: Комсомольская правда

Городское управление коммунального хозяйства Уфы объявило конкурс на ремонт восточной стороны проспекта Октября. Работы оценены в 95,3 млн рублей, которые полностью поступят из муниципального бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчик до июня 2026 года должен заменить старые бетонные бордюры на гранитные, уложить современную тротуарную плитку вместо асфальта и обустроить велодорожки. Также в планах у властей посадить почти сотни лип и устроить новые газоны.

Подрядчика выберут 30 сентября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.