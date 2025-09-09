В соццентре города Тайга в Кузбассе прошло занятие по работе с компьютером

Воспитанники семейного центра «Развитие» в городе Тайга в Кузбассе улучшили навыки работы с компьютером на занятии, проведенном по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Тайгинского округа.
Опытные педагоги объяснили ребятам основы владения компьютером и научили их создавать собственные мультимедийные проекты. Особое внимание было уделено созданию презентаций. Ребята ознакомились с программой PowerPoint и создали первую собственную работу — презентацию по мотивам русской народной сказки «Репка».
«Каждый ребенок смог проявить фантазию и креативность, используя яркие картинки, интересные эффекты и анимацию. Итоговые работы показали высокий уровень усвоения материала и вызвали восторг у участников», — отметила директор центра Татьяна Новикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.