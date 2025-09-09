В Омске нашли четырехкратное превышение концентрации токсичного вещества

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ночью с 8 на 9 сентября 2025 года в Омске были зафиксированы многократные выбросы.
«На стационарном посту в Советском административном округе города Омска (ул. Заозёрная, д. 32) зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,02 раза, в Центральном административном округе города Омска (ул. Багратиона, д. 27г) зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,56 раза», — передает Министерство экологии и природных ресурсов Омской области.
Кроме того, в Советском административном округе города зафиксировано превышение ПДК фенола в 4 раза.
Напомним, что вечером понедельника, 8 сентября 2025 года, также были обнаружены выбросы сероводорода в Советском административном округе Омска.
По данным из открытых источников, фенол — токсичное вещество, которое при вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.