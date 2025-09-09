Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области нашли следы древних цивилизаций

В Мошковском районе археологи нашли бронзовую фурнитуру пояса с пряжками, бляшками и кольцами, а также костяные накладки для луков.

Источник: Новосибирский краеведческий музей

На территории Мошковского района Новосибирской области продолжаются масштабные археологические раскопки на объекте Берёзовый остров-1. Исследования ведутся уже 14 лет.

На днях археологи открыли захоронения в каменных ящиках, относящихся к ирменской археологической культуре X—VIII вв.еков до нашей эры. Эти находки считаются наиболее значительными среди всех обнаруженных артефактов, о чём сообщает пресс-служба Новосибирского краеведческого музея.

В ходе раскопок специалисты извлекли предметы быта и вооружения: железные удила и стремена для лошадей, наконечники стрел, боевые топоры. Также были найдены элементы древнего костюма — бронзовая фурнитура пояса с пряжками, бляшками и кольцами, а также костяные накладки для луков.