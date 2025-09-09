В Новосибирской области нашли следы древних цивилизаций

На территории Мошковского района Новосибирской области продолжаются масштабные археологические раскопки на объекте Берёзовый остров-1. Исследования ведутся уже 14 лет.
На днях археологи открыли захоронения в каменных ящиках, относящихся к ирменской археологической культуре
В ходе раскопок специалисты извлекли предметы быта и вооружения: железные удила и стремена для лошадей, наконечники стрел, боевые топоры. Также были найдены элементы древнего костюма — бронзовая фурнитура пояса с пряжками, бляшками и кольцами, а также костяные накладки для луков.