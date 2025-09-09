В омском дендросаде прошел урок экологии для журналистов и блогеров

Участники «Экошколы современных медиа» посетили урок на тему современных подходов к сохранению лесов. Занятие, организованное по национальному проекту «Экологическое благополучие», состоялось на территории дендросада имени Г. И. Гензе в Омске, сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.
В роли преподавателей для журналистов и блогеров выступили первый заместитель начальника главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев и и. о. начальника отдела зеленого хозяйства управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска Яна Бахта. Они рассказали об озеленении города и сохранении лесов.
Евгений Старокожев отметил, что важнейшим направлением остается воспроизводство зеленых насаждений. Например, в ходе акции «Сад Памяти» силами более 1300 человек было высажено около 300 тыс. сеянцев и саженцев. Сотни людей приняли участие в высадке геоглифа «Победе — 80» в Усть-Заостровском лесничестве. В мероприятии принял участие и губернатор Омской области Виталий Хоценко, Уже в сентябре стартует еще одна масштабная акция — «Сохраним лес», к участию в которой организаторы приглашают всех желающих.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.