В омском дендросаде прошел урок экологии для журналистов и блогеров

Евгений Старокожев отметил, что важнейшим направлением остается воспроизводство зеленых насаждений. Например, в ходе акции «Сад Памяти» силами более 1300 человек было высажено около 300 тыс. сеянцев и саженцев. Сотни людей приняли участие в высадке геоглифа «Победе — 80» в Усть-Заостровском лесничестве. В мероприятии принял участие и губернатор Омской области Виталий Хоценко, Уже в сентябре стартует еще одна масштабная акция — «Сохраним лес», к участию в которой организаторы приглашают всех желающих.