В Ярославском кремле открылась выставка «Отроки и зумеры»

В экспозиции представлены 23 уникальных предмета из собрания музея-заповедника «Кижи», расположенного в Карелии, а также 40 экспонатов из коллекции Ярославского музея-заповедника. На выставке можно узнать, как раньше взрослели дети в большой крестьянской семье, что волновало молодежь в XIX веке и сравнить, как изменились жизненные приоритеты подрастающего поколения за 150 лет. Кроме того, посетители могут принять участие в интерактивной игре «Скажи это на зумерском!» и сопоставить молодежный сленг двух столетий.