В Ярославском кремле открылась выставка «Отроки и зумеры»

Выставка «Отроки и зумеры» начала работать в Ярославском кремле. Она доступна для посещения по «Пушкинской карте», которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
В экспозиции представлены 23 уникальных предмета из собрания музея-заповедника «Кижи», расположенного в Карелии, а также 40 экспонатов из коллекции Ярославского музея-заповедника. На выставке можно узнать, как раньше взрослели дети в большой крестьянской семье, что волновало молодежь в XIX веке и сравнить, как изменились жизненные приоритеты подрастающего поколения за 150 лет. Кроме того, посетители могут принять участие в интерактивной игре «Скажи это на зумерском!» и сопоставить молодежный сленг двух столетий.
«В музейных залах тесно соседствуют уникальные древние экспонаты и современные предметы, хорошо знакомые нашей молодежи. Поддержка интереса жителей страны к истории и культуре своего народа является важной частью государственной политики», — подчеркнула министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.