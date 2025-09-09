В Омске пройдет крестный ход из Нефтяников в центр города

В Омске запланировали проведение крестного хода «Молодежь за традиционные ценности». Он пройдет по благословению митрополита Омского и Тарского Дионисия в ближайшее воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Участники крестного хода в 9 часов утра, после божественной литургии, отправятся от храма св. мч. Татианы, что по улице Андрианова, 32 в Советском административном округе, до Успенского кафедрального собора в центре города.
Напомним, ранее сообщалось о подготовке здания Успенского кафедрального собора к 130-летию Омской епархии и главному событию юбилея — принесению мощей патриахра Тихона.