В Саянске мужчине восстановили лучевую артерию после серьезной травмы

Вечером в Саянскую городскую больницу поступил 65-летний пациент с тяжёлой травмой предплечья. По словам мужчины, он работал с угловой шлифовальной машиной, а после его начала беспокоить боль в руке. Пострадавшего срочно отправили в операционную.
Там врачи обнаружили, что у него полностью перерезана лучевая артерия — главный кровеносный сосуд, снабжающий руку и кисть. Также были повреждены лучевая вена, сухожилия и мышцы. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
— Работа с сосудами такого малого диаметра обычно требует использования специальной оптики. Из-за тяжести тяжесть состояния пациента и необходимости экстренного вмешательства, транспортировка в областную больницу, которая заняла бы 4−5 часов, была невозможна, − пояснил заместитель главного врача Саянской городской больницы Кирилл Рудых.
После операции мужчина вновь обрел подвижность, чувствительность и пульс в руке. Его выписали из стационара, и теперь он проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.