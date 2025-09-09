В Саянске мужчине восстановили лучевую артерию после серьезной травмы

Вечером в Саянскую городскую больницу поступил 65-летний пациент с тяжёлой травмой предплечья. По словам мужчины, он работал с угловой шлифовальной машиной, а после его начала беспокоить боль в руке. Пострадавшего срочно отправили в операционную.