Дворцовый мост ждет месяц ремонта. Как будут ограничивать движение

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала распоряжение об ограничении движения транспорта на Дворцовом мосту. Там будут менять асфальт.

Ремонтные работы на проезжей части Дворцового моста продлятся с 16 сентября по 15 октября, рассказали в пресс-службе ГАТИ 9 сентября. Они пройдут в три этапа. При этом полностью проезд по мосту перекрывать не будут.

Водителей ждут следующие ограничения:

с 16 по 25 сентября ограничат движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным;

с 26 сентября по 5 октября для проезда будут доступны по две полосы в каждом направлении, по остальным движение ограничат;

с 6 по 15 октября ограничат движения от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

Разводить Дворцовый мост в период работ будут по графику.