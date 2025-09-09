Дворцовый мост ждет месяц ремонта. Как будут ограничивать движение

Ремонтные работы на проезжей части Дворцового моста продлятся с 16 сентября по 15 октября, рассказали в пресс-службе ГАТИ 9 сентября. Они пройдут в три этапа. При этом полностью проезд по мосту перекрывать не будут.
Водителей ждут следующие ограничения:
с 16 по 25 сентября ограничат движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным;
с 26 сентября по 5 октября для проезда будут доступны по две полосы в каждом направлении, по остальным движение ограничат;
с 6 по 15 октября ограничат движения от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.
Разводить Дворцовый мост в период работ будут по графику.