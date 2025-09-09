В Омске изменится схема движения на мосту 60-летия ВЛКСМ

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что для борьбы с пробками на мосту 60-летия ВЛКСМ городские власти ввели новые правила движения. Изменения направлены на то, чтобы разгрузить дорожную ситуацию.
На пересечении проспекта Мира и улицы 2-я Поселковая установили знак «Движение прямо или направо». Это поможет упорядочить поток машин. У дома 7А на проспекте Мира появился знак «Разворот запрещён», а знак «Разворот разрешён» там убрали.
Уже сегодня начнёт работать светофор у СибАДИ. На зелёный сигнал можно будет ехать не только к центру города, но и направо — в сторону городка Нефтяников.