Продукция ряда телеграм-каналов и интернет-ресурсов признана экстремистской в Беларуси, сообщает БелТА, ссылаясь на дополненный согласно с судебными решениями Республиканский список экстремистских материалов, размещенный на сайте Министерства информации.
В частности, агентство называет информационную продукцию телеграм-канала «Двач». Решение о признании данного контента экстремистским принято судом Борисовского района 2 сентября 2025-го. Называются также следующие интернет-ресурсы и веб-сообщества — «Telegram Беларусь», «Орг BY», «Libertas Belarus NRW», «TikTok “Frеsh Novosti”.
«По информационной продукции каждого из них принято соответствующее решение суда», — отмечается в источнике.
Также сообщается об ответственности «за подписку со ссылкой на эти ресурсы, а также за распространение материалов».
