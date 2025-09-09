Ричмонд
Продукция ряда телеграм-каналов и интернет-ресурсов признана экстремистской в Беларуси

Продукция ряда телеграм-каналов и ресурсов признана экстремистской в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Продукция ряда телеграм-каналов и интернет-ресурсов признана экстремистской в Беларуси, сообщает БелТА, ссылаясь на дополненный согласно с судебными решениями Республиканский список экстремистских материалов, размещенный на сайте Министерства информации.

В частности, агентство называет информационную продукцию телеграм-канала «Двач». Решение о признании данного контента экстремистским принято судом Борисовского района 2 сентября 2025-го. Называются также следующие интернет-ресурсы и веб-сообщества — «Telegram Беларусь», «Орг BY», «Libertas Belarus NRW», «TikTok “Frеsh Novosti”.

«По информационной продукции каждого из них принято соответствующее решение суда», — отмечается в источнике.

Также сообщается об ответственности «за подписку со ссылкой на эти ресурсы, а также за распространение материалов».

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси.

Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

