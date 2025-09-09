В августе аэропорт Иркутска обслужил почти 400 тысяч пассажиров

За август аэропорт Иркутска обслужил почти 400 тысяч пассажиров. Это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, многие туристы путешествовали по городам России. Лишь 69 157 пассажиров выбрали международные направления.