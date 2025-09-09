В августе аэропорт Иркутска обслужил почти 400 тысяч пассажиров

За август аэропорт Иркутска обслужил почти 400 тысяч пассажиров. Это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, многие туристы путешествовали по городам России. Лишь 69 157 пассажиров выбрали международные направления.
— В течение этого периода было осуществлено 2 046 рейсов. Параллельно, служба организации почтово-грузовых перевозок аэропорта справилась с обработкой 789 тонн груза и 91 тонны почты, — прокомментировали сотрудники авиагавани.
Наиболее популярными международными маршрутами оказались Пекин, Бангкок, Камрань, Ташкент и Пхукет. Внутри страны пассажиры посетили Москву, Новосибирск, Владивосток, Сочи и Санкт-Петербург.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два рейса перенаправлены в Красноярск из-за тумана в Братске.