Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ

Два предложения касались создания комфортных условий: организовать во всех пунктах проведения экзаменов питьевой режим для участников ЕГЭ и разрешить приносить на экзамены портативные вентиляторы. Были предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличении продолжительности экзаменов по некоторым предметам, совершенствовании контрольных измерительных материалов, введении экспериментальной части в ЕГЭ по физике и ряд других.