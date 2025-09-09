Политолог Мухин обратил внимание на снижение общественной поддержки «чисток в Минобороны»

Стороной защиты представлен целый массив документальных доказательств «отсутствия признаков нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа» и «обоснования цены закупки изделий» — от заключения АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ до результатов проверок ФАС РФ. Они не приняты во внимание, как и, казалось бы, железобетонный аргумент: изначально контракты с утверждением цены изделия были заключены еще в 2014 году и с другим поставщиком — «БТК Групп», только в 2010 году «Сандора» была впервые привлечена «Военторгом» к поставкам по этим же контрактам и на определение начальной цены вообще не влияла.