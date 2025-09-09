«Победа» изменила правила провоза ручной клади

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» после решения суда изменила правила провоза ручной клади, основанные на Федеральных авиационных правилах: сняла ограничения по весу, разрешила пассажирам дополнительно брать с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила возможный размер пакета с товарами из duty free, сообщил перевозчик.
Щербинский суд Москвы 2 июня признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании «Победа», в том числе обязал ее увеличить нормы провоза пакетов с товарами из магазинов duty free до не менее 24×32 сантиметров. При этом, как и раньше, они должны быть запечатаны.
Пассажир по-прежнему может выбрать для своей ручной клади вариант — все вещи, которые одновременно помещаются в калибратор размерами 36×30x27см. Плюс ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость.
Изменения коснулись альтернативного варианта, основанного на Федеральных авиационных правилах (ФАП). Теперь у «Победы» это одно место ручной клади габаритами до 15×36х30 см (ранее было 4×36х30 см весом не более 5 кг) и рюкзак габаритами не более 12×36х30 см (ранее было 23×36х30 см) или дамская сумка, или портфель с вложенными внутрь вещами, или вещи, помещенные в калибратор.
«К списку вещей, разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади по ФАП-82, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размер пакета с товарами из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади, теперь составляет 24×32х10 см вместо 10×10х5 см», — уточнили в компании.
По-прежнему в этом варианте бесплатно в салон можно взять следующие вещи: букет цветов; верхняя одежда; один костюм в портпледе; питание для ребенка в полете; лекарства (включая диетические потребности) на время полета; используемые клиентом роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости, ходунки. При перевозке ребенка — устройства для переноса ребенка, которые размещаются на багажной полке (если ребенок перевозится без отдельного места) либо на кресле (если ребенок перевозится на отдельном месте).
«Ограничения свойственны модели лоукоста, где клиенты могут выбирать только необходимые для себя услуги. Большой процент наших клиентов традиционно летает налегке — только с ручной кладью — это около 70% наших клиентов», — отметил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.
Он уточнил, что размеры ручной клади «Победы» превышают аналоги у зарубежных лоукостеров и позволяют обеспечить требования безопасности полетов и комфортного размещения клиентов на борту при сохранении максимальной эффективности операционных процессов.