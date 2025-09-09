«Победа» изменила правила провоза ручной клади

По-прежнему в этом варианте бесплатно в салон можно взять следующие вещи: букет цветов; верхняя одежда; один костюм в портпледе; питание для ребенка в полете; лекарства (включая диетические потребности) на время полета; используемые клиентом роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости, ходунки. При перевозке ребенка — устройства для переноса ребенка, которые размещаются на багажной полке (если ребенок перевозится без отдельного места) либо на кресле (если ребенок перевозится на отдельном месте).